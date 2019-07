Arrestation à Marrakech d'un Français réclamé par la justice de son pays

Le suspect a été interpellé dans un appartement loué à Marrakech, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que l'enquête et les opérations de pointage effectuées ont montré que le mis en cause usurpait une fausse identité française.



Selon les informations contenues dans le mandat d'arrêt international, le citoyen français est suspecté d'être impliqué dans une tentative d'homicide volontaire à l'arme à feu dont a été victime un de ses concitoyens, le 20 avril dernier, ajoute la même source.



Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet de Marrakech, avant d'être déféré devant les autorités judiciaires compétentes pour l’examen de la procédure de son extradition aux autorités judiciaires françaises, note la DGSN.



Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la DGSN pour renforcer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale et arrêter les personnes recherchées pour leur implication dans des affaires de criminalité transnationale, conclut le communiqué.