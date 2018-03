Arnold Schwarzenegger opéré à cœur ouvert

« Je suis de retour », a lancé Arnold Schwarzenegger après s'être réveillé d'une opération à cœur ouvert à 70 ans, selon les déclarations vendredi 30 mars du porte-parole de la star de Terminator. C'étaient ses premiers mots au réveil, donc « il a un bon moral », a écrit sur son compte Twitter Daniel Ketchell, une référence évidente à la célèbre maxime « I'll be back » (« Je serai de retour »), que prononce Arnold Schwarzenegger dans Terminator.



« Une valve du gouverneur Schwarzenegger a été remplacée avec succès et il se remet actuellement de l'opération et est dans un état stable », a indiqué M. Ketchell. D'après son porte-parole, l'opération de l'ex-gouverneur de Californie était prévue, il s'agissait de remplacer une valve vieillissante, qui avait elle-même été implantée en 1997 lors d'une précédente opération. Né en Autriche en 1947, arrivé aux États-Unis en 1968, le « monsieur muscles » de Hollywood est une personnalité aux multiples facettes : acteur, homme politique, défenseur de l'environnement ou encore plus récemment détracteur du président Trump.



Passionné de culturisme, le jeune Arnold participe à des concours de musculation dès la fin de son service militaire. À 20 ans, le colosse de 1,88 m remporte son premier titre de « Monsieur Univers » à Londres. En 1997, l'ancienne gloire de Hollywood avait décidé de se faire remplacer une valve, rappelle le site people TMZ. L'acteur avait souhaité subir cette opération « pendant qu'il était encore jeune », une intervention que les médecins n'estimaient cependant pas urgente.