Argentine: un homme doit indemniser son ex-femme pour ses tâches ménagères

La justice argentine a condamné un homme à indemniser son ex-femme en lui versant 8 millions de pesos (environ 173.000 dollars) pour les tâches ménagères qu'elles a faites pendant leurs 27 ans de mariage, a rapporté lundi la presse locale.



Cette femme de 70 ans, diplômée en économie, s'est consacrée à l'éducation de ses enfants et aux travaux du foyer pendant leur vie commune.



"La dépendance économique des femmes vis-à-vis de leurs maris est l'un des mécanismes centraux à travers lesquels on subordonne les femmes dans la société", a expliqué la juge Victoria Fama.



La magistrate a fixé une "somme raisonnable pour rééquilibrer la situation économique disparate des époux".



"Après 27 ans de mariage, le prévenu l'a quittée alors qu'elle avait 60 ans révolus, âge auquel les femmes perçoivent la pension de retraite, se voyant privée d'accès au marché du travail", lit-on dans le jugement.



Le couple s'est séparé en 2009 et a divorcé en 2011.



La compensation économique a été introduite dans le Code civil en 2015. Elle peut consister en un versement unique, un revenu, l'usufruit de certains biens ou de toute autre manière convenue par les parties.