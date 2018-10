Arbitrage Tapie: le procès aura lieu du 11 mars au 5 avril au tribunal correctionnel de Paris

Le procès de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui lui avait accordé 404 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais se tiendra à Paris du 11 mars au 5 avril, a appris mardi l'AFP auprès d'un avocat et d'une source judiciaire.



Le patron du groupe de médias La Provence et cinq autres protagonistes viennent d'être convoqués devant la 11e chambre du tribunal correctionnel pour quatre semaines d'audience très attendues, plus de dix ans après cet arbitrage finalement annulé par la justice et que M. Tapie a été condamné à rembourser.