Arabie saoudite: premier salon automobile réservé aux femmes

Le salon, situé dans un centre commercial et dont les employées sont toutes des femmes, doit permettre aux Saoudiennes de pouvoir choisir un véhicule avant de se lancer sur les routes dans cinq mois.



Il leur permet également de trouver des solutions de financement, avec des banques ou des compagnies financières, pour l'achat de leur véhicule.



La société organisatrice prévoit d'étendre ce concept à d'autres villes saoudiennes.



En Arabie saoudite, un royaume ultraconservateur régi par une version rigoriste de la loi islamique, les femmes font l'objet de sévères restrictions, notamment vestimentaires, et sont notamment soumises à la tutelle d'un homme de leur famille pour faire des études ou voyager.



Ces deux dernières années, le pays a toutefois annoncé une série de mesures visant à alléger les contraintes qui pèsent notamment sur les femmes et les jeunes. Parmi ces réformes figurent la décision d'autoriser les femmes à conduire des véhicules (voitures, motos, camions) à partir du mois de juin ou encore celle d'autoriser les cinémas et les concerts.



Elles s'inscrivent dans un vaste programme de réformes économiques et sociales baptisé "Vision 2030" dont l'architecte est le jeune prince héritier Mohammed ben Salmane, le nouvel homme fort du royaume.



L'Arabie saoudite était le seul pays au monde à interdire le volant aux femmes. (afp)