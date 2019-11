Arabie saoudite: deux bébés siamois séparés avec "succès"

Une équipe chirurgicale saoudienne a réussi jeudi à séparer avec "succès" deux bébés siamois libyens, à l'issue d'une lourde opération, a rapporté l'agence officielle saoudienne SPA.



"L'opération a duré 14 heures et s'est déroulée en 11 étapes en commençant par l'anesthésie (...) et finissant par la séparation des deux bébés" mâles, a déclaré le chef de cette équipe, Abdallah al-Rabia, un médecin et ex-ministre qui occupe le poste de conseiller au palais royal.



"Chaque bébé a été ensuite transporté en soins intensifs", a-t-il dit, sans préciser leur âge.



Le chirurgien a précisé à l'agence SPA que les frères siamois, appelés Ahmed et Mohammed, ont été séparés au niveau des intestins, de l'appareil urinaire, du système reproductif et du bassin.



Il s'agit, selon lui, de la 48e opération du genre en trois décennies en Arabie saoudite.



L'équipe du Dr Rabia avait proposé en février de prendre en charge deux bébés siamois yéménites qui se trouvaient dans un hôpital de Sanaa, sous contrôle des rebelles Houthis contre lesquels l'Arabie saoudite intervient militairement depuis 2015.



Mais ils sont décédés en raison du retard pris dans leur évacuation.



L'aéroport de la capitale yéménite est fermé aux vols commerciaux en raison du blocus aérien imposé par la coalition militaire conduite par Ryad.



En janvier 2018, la même équipe chirurgicale saoudienne avait séparé deux soeurs siamoises palestiniennes originaires de Gaza mais l'une d'elles est morte cinq jours après l'opération.