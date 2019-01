Arabie saoudite: des individus tués et d'autres arrêtés lors d'un échange de coups de feu avec les forces de sécurité à Qatif

Des individus faisant l'objet de mandats de recherche ont trouvé la mort et d'autres ont été arrêtés lors d'un échange de coups de feu mardi avec les forces de sécurité saoudienne à Qatif en Arabie Saoudite, ont rapporté des médias locaux.



Selon la chaîne de télévision "Al Arabiya", qui cite des "sources informées", "les forces de sécurité saoudiennes ont mené une opération préventive à Qatif (est) qui s'est soldée par la mort d'un nombre de personnes faisant l'objet de mandats de recherche et l'arrestation d'autres, suite un échange de coups de feu". Le nombre exact de morts dans cette opération n'a pas été précisé.



"L'implication de ces individus recherchés dans des affaires touchant à la sécurité de l'Etat a été confirmée", a souligné la même source, ajoutant que ces personnes ont visé des membres et des établissements de sécurité et entravé des projets de développement dans le pays.