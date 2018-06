Aquarius: Emmanuel Macron dénonce le "cynisme" et "l'irresponsabilité" de l'Italie

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé mardi la "part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien" qui a refusé d'accueillir le navire Aquarius avec plus de 600 migrants à son bord, a déclaré le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.



Le chef de l'Etat "a tenu à rappeler le droit maritime" qui indique "qu'en cas de détresse, ce soit la côte la plus proche qui assume la responsabilité de l'accueil". "Si un bateau avait la France pour rive la plus proche, il pourrait accoster" en France car "c'est le respect du droit international", a ajouté le président, saluant le courage de l'Espagne qui a décidé d'accueillir le bateau, selon le porte-parole.