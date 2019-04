Après le rapport Mueller, une candidate démocrate à la présidence appelle à destituer Trump

Une candidate à la Maison Blanche a sonné vendredi la charge démocrate et appelé à destituer Donald Trump sur le fondement du rapport Mueller, publié la veille et qui contient des "conneries absolues" selon le président américain.



Elizabeth Warren, sénatrice progressiste du Massachusetts, est la première des candidats à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020 à réclamer la destitution de M. Trump.



Elle a souligné sur Twitter la "gravité" de faits dévoilés par le procureur spécial Robert Mueller, qui a enquêté sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.



"Le rapport Mueller expose des faits qui montrent qu'un gouvernement étranger hostile a attaqué notre élection de 2016 pour aider Donald Trump et que Donald Trump a reçu favorablement cette aide", a affirmé Mme Warren. "Une fois élu, Donald Trump a entravé l'enquête sur cette attaque."



En conséquence, la Chambre des représentants "devrait lancer une procédure de destitution contre le président", a estimé Mme Warren. "Ignorer les tentatives répétées d'un président pour entraver une enquête portant sur sa propre attitude déloyale infligerait un dommage profond et durable à ce pays."



Une procédure de destitution a toutefois, en l'état, peu de chances d'aboutir dans un Congrès divisé.



Après 22 mois d'enquête, Robert Mueller a conclu dans son rapport de 448 pages qu'il n'y avait pas eu d'entente entre l'équipe du républicain Donald Trump et Moscou, même si certains contacts avaient été établis.



Mais ses conclusions n'ont pas blanchi le président des Etats-Unis des soupçons d'entrave à la justice.



Donald Trump, s'estimant au contraire totalement exonéré, a crié victoire et s'en est pris avec véhémence à certains des témoignages figurant dans cette enquête ayant empoisonné les deux premières années de son mandat.



"Des allégations sont faites sur moi par certaines personnes dans le délirant rapport Mueller, lui-même écrit par 18 démocrates en colère enragés contre Trump, qui sont montées de toutes pièces et totalement fausses", a lancé M. Trump vendredi.



Certaines de ces allégations sont "des conneries absolues", a même tempêté le président américain.