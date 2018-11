Après l'appel royal, Alger demande une réunion des ministres des Affaires étrangères du Maghreb

L'Algérie a formellement demandé la réunion rapide du Conseil des ministres des Affaires étrangères des cinq pays de l'Union du Maghreb arabe (UMA) en vue de relancer l'organisation, paralysée depuis deux ans par le différend entre Alger et Rabat sur la question du Sahara marocain.



Alger a "saisi officiellement le secrétaire général de l'UMA" afin que cette rencontre soit organisée "dans les délais les plus rapprochés", a indiqué jeudi le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.



Le 6 novembre, le roi Mohammed VI avait appelé l'Algérie à "un dialogue franc et direct" via "un mécanisme conjoint" et à formuler des "propositions et initiatives", à l'occasion du 43e anniversaire de la "Marche verte".



Cette proposition royale a été saluée par plusieurs capitales d'Europe et des Etats-unis.

.

Les relations des deux pays voisins, poids lourds du Maghreb, sont plombées depuis 40 ans par la question du Sahara. Alger soutient et arme les séparatistes du Front Polisario, mais refuse d'être considéré comme une partie au conflit et d'en discuter directement avec Rabat.



En outre, les 1.500 km de frontière terrestre entre Maroc et Algérie sont fermés depuis 1994 après un attentat commis à Marrakech impliquant des Algériens..



Selon le ministère algérien, la demande de réunion du Conseil des ministres de l'UMA traduit "la nécessité de la relance de l'édification de l'ensemble maghrébin et de la réactivation de ses instances".



"La relance des réunions du Conseil des ministres (...) est susceptible de redynamiser les activités des autres organes de l'UMA", d'après le communiqué.



Créée en 1989 mais aujourd'hui moribonde, l'UMA regroupe le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie.



Le dernier Conseil des ministres de l'organisation s'est tenu à Tunis en mai 2016.



Les pourparlers onusiens entre Rabat et le Polisario sont bloqués depuis 2012. Une "table ronde" les réunissant sous l'égide de l'ONU, avec l'Algérie et la Mauritanie, est prévue les 5 et 6 décembre à Genève.