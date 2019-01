Après des menaces, la Gilet jaune Ingrid Levavasseur renonce à être chroniqueuse sur BFM TV

ngrid Levavasseur renonce face à la pression. Celle qui est l'une des figures des Gilets jaunes et qui devait intervenir ce dimanche à l'essai comme chroniqueuse dans une émission de BFM TV a annoncé qu'elle y renonçait à la suite de nombreuses critiques dont elle a fait l'objet sur Internet.



STOPPPPPPP arrêtez avec vos messages cyniques, j'ai refusé cette offre ! ! Vous n'imaginez même pas le mal que vous faites aux gens qui se battent pour vous ! ! Débrouillez-vous entre vous puisque vous avez les solutions... », écrit cette aide-soignante sur sa page Facebook.



Un déferlement de violence »



L'animatrice de BFM TV Apolline de Malherbe, qui avait eu l'idée de proposer à la jeune femme de devenir chroniqueuse dans son émission Et en même temps, a confirmé à l'AFP cette information.



« Ingrid Levavasseur nous a fait part hier soir des menaces physiques la visant si elle venait à BFM TV. Elle a décidé de renoncer. Nous avons compris sa décision et nous ne l'avons pas retenue face au déferlement de violences dont elle fait l'objet sur Internet », a déclaré la journaliste.



La chaîne d'information en continu, qui a connu un pic d'audience grâce au mouvement des Gilets jaunes, comptait tester cette figure du mouvement comme chroniqueuse d'une de ses émissions d'actualité, une initiative qui suscite des questionnements au sein de la rédaction.



La Société des journalistes (SDJ) de la chaîne avait interrogé en fin de semaine la rédaction en chef sur l'opportunité d'un tel choix. Des journalistes se sont demandé si tout cela ne posait pas des problèmes de déontologie et si la chaîne ne cherchait pas à surfer sur la vague des Gilets jaunes.