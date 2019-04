Après Bouteflika, les Algériens ciblent Gaid Saleh.

Le premier vendredi après là démission officielle de Abdelaziza Bouteflika était attendu à la fois

par les algériens mais aussi les grandes chancelleries comme un grand test. Il devait renseigner

sur deux points essentiels. Savoir si la stratégie menée par le patron de l’armée Ahmed Gaid

Saleh d’accélérer la chute de Bouteflika et d’entamer des poursuites judiciaires contre quelques

hommes d’affaires proches de son clan avait réussi à faire baisser la tension des contestations.

Et savoir si les algériens, dans leur Hirak, massif et pacifique, sont constants dans leurs exigences

d’enterrer les icônes du sytème et de créer une nouvelle république sur de nouvelle fondations.



La réponse est venu démonstrative et cinglante. Les algériens ne sont pas tombés dan ce piège

tendu par l’armée: amputer le système de sa branche morte pour conserver son cœur. Ahmed

Gaid Saleh, sans doute encouragé par les multiples retournements de vestes de certains médias,

jadis militant fiévreusement pour un cinquième mandat et par le jeu de girouette de certains

personnalités politiques qui ont opportunément transféré leurs allégeances vers le nouvel homme

fort du régime.



A cette nouvelle donne, les algériens ont réitéré leurs demandes : Bouteflika est tombé, son

sytème aussi. Et hélas pour Ahmed Gaïd Saleh, il ne s’agit pas là d’une lubie d’adolescent, ni

d’une exigence rêveuse de forces utopiques. Il s’agit d’un besoin profondément ancré dans les

entrailles de la société algérienne dont les dynamiques ont été paralysées pendant des décennies

et dont la jeunesse fut castrée à loisir par une mentalité gouvernante cleptomane allergique aux

changements et à l’ouverture.



Ahmed Gaid Saleh aura donc échoué dans cet exercice. En prenant à la dernière minute la tête de

la croisade anti- clan Bouteflika qu’il a affligé de sobriquets d’une violence inouïe « Bande de

salopard » ou de « forces extra constitutionnelles », le patron de l’armée algérienne voulait

s’inventer une nouvelle virginité. Aux yeux des algériens, son comportement rappelle celui des

grands collaborateurs du régime nazi en Europe qui, voyant poindre à l’horizon les escadrons des

forces de la libération, se sont subitement retournés contre leurs hiérarchies pour se créer un

passé de résistant.



Ahmed Gaid Saleh a certes fait références dans ses discours à son patrimoine

militaires de héros de l’indépendance, mais sa stratégie actuelle consiste à faire oublier que

pendant des décennies, il a été icône, protecteur et pièce maîtresse de ce régime aujourd’hui

honni par les algériens pour sa corruption endémique et son népotisme à toute épreuve.



Cette nouvelle situation est à la fois source d’inquiétude et d’espoir. D’espoir d’abord car cela

montre que le peuple algérien aujourd’hui est déterminé à aller jusqu’au bout de sa logique de

changement et que quelques replâtrages artificiels ne le convaincront pas de se taire et de

reprendre sa vie comme avant à l’ombre d’un nouveau sytème qui recycle le personnel, le casting

et les méthodes de l’ancien. Et c’est ce que Ahmed Gaid Saleh, patron de l’armée se propose de

faire en étant le grande ordonnateur d’une période de transition qui verrait les anciens corrompusse muer à vue d’œil en nouveaux anges de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le succès

de Gaid Saleh se jaugera à l’aune de sa capacité à vendre aux algériens et à l’opinion

internationale cette illusion d’optique.

Inquiétude ensuite. Car la persistante du Hirak dans ses formes militantes, totales et sans

concessions pourraient facilement se heurter à un mur d’incompréhension, voire de difficile

faisabilité quand il s’agit d’exiger que toutes les personnalités liés à l’ancien sytème doivent

obligatoirement sortir de la nouvelle photo politique algérienne.



Ahmed Gaid Saleh qui des le début du Hirak, encore convaincu de la pertinence du cinquième

mandat avait joué les oiseaux menaçant de mauvais augure en faisant référence à l’éventualité d’un retour des années de

braises, garderait-il ce ton bienveillant qu’il était obligé d’adopter pour faire avaler sa stratégie de

séduction et d’endormissement des passions contestataires? Aura-t-il le même sang froid s’il

concentre sur son nom et sa personne la très compréhensive haine anti sytème qui mobilise

actuellement la rue algérienne et qui constitue son carburant le plus puissant? Ahmed GaÏD salaah

dans l’œil du cyclone n’aura d’autres choix que de passer la main et de rejoindre Bouteflika dans

sa retraite ou de raidir son approche avec toutes les scénarios dramatiques que cela implique.