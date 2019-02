Appel au boycott du concert d'Enrico Macias à Casablanca: la réponse du chanteur

Le chanteur Enrico Macias est sous le coup d'un appel au boycott, alors qu'il doit se produire à Casablanca le 14 février prochain. En cause: ses engagements en faveur d'Israël.

"Je me fous éperdument de cette menace de boycott parce que je vais y aller. Je ne leur donne pas raison. Ma victoire, ce sera d'aller chanter à Casablanca. Je compare le Maroc à l'Andalousie d'antan, c'est un pays de tolérance, ce n'est pas pour quelques individus qui veulent me faire du mal que je vais changer d'avis sur le Maroc", a expliqué le chanteur chez les GG.