Antonio Guterres signe le Pacte mondial de coordination contre le terrorisme

Le Pacte est un accord conclu entre 36 entités onusiennes engagées dans le soutien aux États membres pour lutter contre les actes de terrorisme et l'extrémisme violent et prévenir les actes terroristes, a précisé le porte-parole de l’Onu, Stéphane Dujarric dans un point de presse.



À ces agences s’associeront aussi Interpol et l'Organisation mondiale des douanes, "en gage de leur engagement à coordonner les activités à la fois au siège et sur le terrain", s’est réjoui l’Onu dans un communiqué.



Le pacte vise à fédérer les efforts de ces entités, en ligne avec la stratégie anti-terroriste de l’Onu, adoptée en 2006, et qui s’appuie sur quatre éléments principaux: éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme, prévenir et combattre le terrorisme, étoffer les moyens dont les États disposent pour prévenir et combattre le terrorisme, et garantir le respect des droits de l'homme et la primauté du droit.



L'objectif principal du Pacte, explique l’Onu, est d’oeuvrer pour que son système puisse avoir un meilleur impact et fournir aux États membres un appui plus fort et plus efficace au renforcement des capacités antiterroristes.