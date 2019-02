Antisémitisme en France : les responsables des cultes appellent au "sursaut des consciences"

Les responsables des cultes et d'organisations laïques appellent au "sursaut des consciences" face à l'antisémitisme en France, dans une déclaration commune lue à l'issue d'une réunion mardi avec le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



Les actes antisémites "meurtrissent la France toute entière", ont ajouté les représentants de tous les cultes (juif, catholique, protestant, orthodoxe, musulman, bouddhiste), les principales obédiences franc-maçonnes et les organisations laïques, avant la tenue de rassemblements dans tout le pays pour dire "non à l'antisémitisme" et après la profanation d'un cimetière juif alsacien.