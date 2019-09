Antigua-et-Barbuda réaffirme la marocanité du Sahara, soutient une solution au conflit dans le cadre de la souveraineté marocaine

Le gouvernement d'Antigua-et-Barbuda a réaffirmé, vendredi à New York, la "marocanité du Sahara", et souligné que la solution au conflit "doit se faire dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc".



Lors d'une réunion entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de l'Immigration d'Antigua-et-Barbuda, Paul Chet Greene, le gouvernement de Saint John's a "réaffirmé la marocanité du Sahara, et déclaré que le règlement de ce conflit régional doit se faire dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc, et dans le respect de son intégrité territoriale et nationale", indique un communiqué conjoint rendu public suite à cette rencontre, tenue jeudi en marge de la 74e Assemblée générale des Nations unies.



À cet égard, le chef de la diplomatie antiguayenne a salué "l'initiative marocaine crédible, sérieuse et réaliste d'autonomie, qui représente l'unique solution de ce conflit", ajoute la même source.



M. Greene a, par ailleurs, souligné que son gouvernement "salue l'engagement du Royaume du Maroc dans le processus politique et sa pleine coopération avec le Secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel en vue de parvenir à une solution politique, définitive et mutuellement acceptable".