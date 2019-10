Annonce à Casablanca d'une alliance politique entre le PCS, Ennahda et l'UMD

Trois formations politique, à savoir le Parti du centre social (PCS), Ennahda et l'Union marocaine pour la démocratie (UMD), ont annoncé, samedi à Casablanca, la constitution d'une alliance baptisée "Al-Watan Awalan", dont la charte a été signée par la même occasion.



L'alliance ambitionne de se transformer en "une force organisationnelle flexible dans sa structuration, agissante dans son action et transparente dans sa gestion", d'après son acte constitutif, qui insiste sur "une plus grande ouverture sur les jeunes, les femmes et les compétences".



Les signataires ont annoncé la prochaine mise en place d'une commission préparatoire d'un congrès national, avec pour missions l'élaboration du projet politique de l'alliance, d'une conception du nouveau modèle de développement et des différents documents qui seront soumis à ces assises.



Le secrétaire général du PCS, Lahcen Madih, a indiqué, à cette occasion, que l'objectif de cette coalition "est la rationalisation du champ partisan, parce que les expériences ont démontré que le travail individuel dans le domaine politique n'aboutit généralement à aucun résultat".



"Le Maroc a besoin d'alliances partisanes fortes à même de redorer le blason de l'action politique sérieuse", a renchéri la secrétaire générale de l'UMD, Ilham Belfihli, notant que sa formation et ses nouveaux partenaires "voient que cette initiative peut offrir un projet sociétal alternatif, susceptible de contribuer au renouveau du pays".



Quant au chef du parti Ennahda, Said Ghennioui, il a précisé que ce projet est le fruit d'une année de concertation et d'échange sur les fondements et les mécanismes de fonctionnement, estimant que le congrès national, prévu l'année prochaine, permettra de déterminer l'ensemble des aspects décisionnels et organisationnel de l'alliance.