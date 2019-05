André Azoulay reçu à Séville par le président du gouvernement andalou

Le président du gouvernement andalou, Juanma Moreno, a reçu, mardi à Séville, M. André Azoulay, Conseiller du Roi et président délégué de la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée.



Lors de cette entrevue, le président de la Junta a mis en exergue le rôle de la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée dans le rapprochement entre le Maroc et l’Espagne, notant que son gouvernement est déterminé à développer davantage la coopération avec le Maroc, indique un communiqué du gouvernement andalou.



M. Moreno a mis l’accent sur les relations de coopération culturelle, économique et politique qui unissent le Maroc et l’Andalousie, liés par une solide et longue histoire d'amitié et de fraternité, rappelant leur passé commun, les défis actuels partagés et les perspectives de coopération future prometteuse.



Le président du gouvernement andalou a salué, à cette occasion, les efforts de la Fondation des Trois Cultures de la Méditerranée pour rapprocher les cultures et les sociétés du pourtour méditerranéen, jeter des ponts entre les trois religions monothéistes et promouvoir la paix, la fraternité et le vivre-ensemble.



M. Moreno a souligné l'important apport de cette institution, placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI et du Roi Felipe VI, et sa contribution à la promotion de la culture du dialogue et la diffusion des valeurs universelles de tolérance, de paix et de coexistence entre les peuples et les cultures des deux rives de la Méditerranée.