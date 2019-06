Amman abrite la 18è Conférence générale de l'Organisation des villes arabes

Le maire du Grand Amman, Youssef Al Chawarba, a relevé, à l'ouverture des travaux, que cette conférence vise à mettre l'accent sur le rôle de l'organisation dans la promotion des villes arabes et le développement de nouveaux partenariats avec des institutions internationales au profit des populations.



Les villes arabes doivent adapter leurs actions et projets aux nouvelles exigences du monde d'aujourd'hui, a-t-il dit, soulignant que cette adaptation doit accompagner l'évolution technologique, et améliorer la qualité des services et prestations mises à la disposition des citoyens. M. Al Chawarba a souligné, à cet effet, l'importance de développer l'arsenal juridique afin d'améliorer la qualité des services offerts par des institutions arabes, et de renforcer les infrastructures de base, notamment les transports en commun, et de préserver le patrimoine urbain.



Et de relever l'importance de nouer de nouveaux partenariats durables avec les institutions internationales œuvrant dans les domaines du développement afin de permettre aux villes de transformer les idées novatrices en opportunités et solutions aux défis du développement durable, en tenant compte du rôle et de l'impact de la gouvernance urbaine sur la bonne gestion des villes en particulier en matière des transports durables, de gestion des changements climatiques et des énergies renouvelables.



Pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation des villes arabes, Ahmed Hamad Al-Sabeeh, a mis en évidence l'intérêt que revêt la tenue de la conférence, qui constitue une occasion de développer des approches participatives et renouvelables du développement urbain durable, dans l'objectif de débattre de questions liées aux villes arabes.



"Il ne suffit plus d'aborder la question des villes et leur rôle dans la promotion du développement durable, mais plutôt la capacité des élus locaux à assurer la sécurité et la stabilité aux populations", a-t-il dit.



Dans le monde entier, a-t-il poursuivi, les villes d'aujourd’hui sont confrontées à de grands défis, tant sur le plan démographique et social que sur le plan économique et environnemental, ce qui nécessite une action collective pour réaliser le développement durable escompté.



En marge de cette conférence de deux jours, placée sous le thème "Développement durable et renforcement du partenariat", une réunion des institutions de l'Organisation de villes arabes et un Conseil exécutif de l'organisation ont été tenus.



Basée au Koweït, l'Organisation des villes arabes qui compte plus de 600 villes et municipalités arabes membres, est une organisation non gouvernementale régionale fondée en 1967.