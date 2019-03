Amir, outré par le cyber-harcèlement dont a été victime Bilal Hassani

Après avoir participé à la troisième saison de The Voice diffusée en 2014, Amir avait été choisi pour représenter la France à l’Eurovision et avait décroché la 6e place. C’est donc tout naturellement qu’il suit aujourd’hui le parcours de son successeur, Bilal Hassani, d’un œil bienveillant et se retrouve choqué par la campagne de cyber-harcèlement dont a été victime l’interprète de Roi. Avec son look androgyne, ses perruques et le fait qu’il assume son homosexualité, Bilal Hassani a déclenché malgré lui une déferlante de violences. Un tweet exhumé de 2014 sur Israël n’a rien arrangé. Bien que le jeune homme se soit défendu d’avoir écrit ces 140 caractères, les insultes n’ont pas cessé. « Ça dérange beaucoup que mes parents soient nés au Maroc et que je sois homo, on ne peut pas le nier. Et que je porte les couleurs de mon pays », avait-il expliqué au Parisien, « Tout ça m’atteint, ça me fait mal, ça m’attriste ».« Laissez-moi juste un peu tranquille. Rien qu’un peu », suppliait celui qui recevait dix messages homophobes par minute pendant une période.



« Bilal doit continuer sa route jusqu’à la finale »



Mais Bilal Hassani peut aussi compter sur de nombreux fans et soutiens, comme Amir, qui ne peut s’empêcher de se comparer et de constater les différences criantes : « J’ai de la peine pour lui. C’était beaucoup plus facile pour moi. Je n’ai pas dû subir les insultes, les polémiques et les critiques sur Internet comme lui ». Mais l’interprète de On dirait croit dur comme fer au potentiel du poulain français, qu’il considère comme « un exemple pour notre génération » car « il assume ses particularités ». « Être aussi atypique et vouloir représenter la France, c’est très fort surtout si jeune, à 19 ans », continue Amir. Il l’encourage a poursuivre « sa route jusqu’à la finale ». C’est pourquoi le chanteur de 34 ans, papa depuis peu d’un petit Michael, n’a pas hésité une seule seconde à prendre ses billets pour Tel Aviv afin de soutenir Bilal Hassani. Au Parisien, l'interprète s’exclame : « C’est sûr, je serai à Tel Aviv à l’Eurovision. Je soutiendrai Bilal en personne ! ». Franco-israélien, il fera d’une pierre deux coups pour vivre l’événement et retrouver ses « copains et sa famille ».



GALA