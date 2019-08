Amical: la Roma s'offre le Real aux tirs au but

L'AS Rome a dominé le Real Madrid en match amical, à l'issue des tirs au but (2-2, 5 tab à 4) dimanche au Stade Olympique.



Les Madrilènes ont ouvert la marque par Marcelo, mais Diego Perotti a égalisé pour la Roma. C'est ensuite Casemiro qui a redonné l'avantage au Real, une nouvelle fois, les Romains sont revenus grâce à Edin Dzeko. Lors de la séance des tirs au but, Marcelo a été le seul à manquer sa tentative, offrant le trophée aux Italiens.



Buts:



AS Rome: Diego Perotti (34), Edin Dzeko (40)



Real Madrid: Marcelo (16), Casemiro (39