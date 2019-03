Amical : Le Maroc s'incline face à l'Argentine (0-1)

La sélection marocaine de football s'est inclinée face à son homologue argentine par 1 but à 0 en match amical, disputé mardi soir au Grand Stade de Tanger.



La seule réalisation des champions du monde 1986 a été inscrite par Correa Angel, à six minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Lions de l'Altas pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN Égypte-2019).