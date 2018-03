Allemagne : plusieurs blessés lors d'une manifestation pro-kurde à Dusseldorf

Plusieurs personnes ont été blessées dimanche à l'aéroport de Dusseldorf (ouest de l'Allemagne) lors de heurts entre des manifestants pro-kurdes, des Turcs et la police, selon la police fédérale allemande.



La police a dispersé à l'aide de gaz poivre une manifestation de militants pro-kurdes, qui protestaient contre l'intervention de l'armée turque dans le nord-ouest de la Syrie contre la milice kurde des YPG depuis le 20 janvier.



Ce rassemblement d'environ 150 personnes a mal tourné et s'est soldé par "plusieurs blessés", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police, sans plus de détails.



Plusieurs manifestations pro-kurdes ont eu lieu ce week-end en Allemagne. Celle de Dusseldorf n'avait pas été annoncée.



Des photos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des manifestants portant une banderole sur laquelle on pouvait lire : "Afrine est en train de devenir notre Vietnam - Nous vaincrons le fascisme".



En Angleterre, des manifestations pro-kurdes ont entraîné la fermeture des gares Piccadilly à Manchester et King's Cross à Londres.



Dans la capitale, la police britannique s'était massée à l'entrée de la gare pour empêcher l'entrée des manifestants. A Manchester, en revanche, ils ont été des dizaines à parvenir jusqu'aux voies.



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé samedi que l'opération actuellement menée dans la région d'Afrine serait étendue en direction de la frontière irakienne et notamment de la ville kurde symbolique de Kobané.



Une fois Afrine "nettoyée des terroristes, nous nettoierons aussi Minbej, Aïn al-Arab (nom arabe de Kobané, ndlr), Tal Abyad, Ras al-Aïn et Qamichli", a déclaré le président turc dans un discours télévisé prononcé à Mersin, dans le sud de la Turquie. (afp)