Allemagne: nouveaux problèmes pour Merkel avec le budget de la zone euro

L'accord franco-allemand sur un budget de la zone euro a provoqué mercredi de nouvelles tensions entre Angela Merkel et l'aile droite de sa coalition gouvernementale, avec laquelle elle est déjà en conflit sur les migrants.



L'Union chrétien-sociale (CSU), petit parti bavarois très conservateur qui mène la fronde contre la chancelière centriste pour la contraindre à durcir sa politique migratoire, a déclenché une nouvelle offensive.



Le projet de budget d'investissement de la zone euro, cher au président français Emmanuel Macron et auquel Angela Merkel a fini par donner un feu vert prudent mardi, s'apparente à un nouveau "budget caché" conçu au détriment des contribuables allemands et propre "à affaiblir l'euro", a tempêté un des dirigeants de ce parti, Marcus Söder.



Il a accusé Angela Merkel, restée longtemps sceptique à l'égard de la proposition française, d'avoir céder en échange du soutien de Paris pour trouver un compromis européen à la maîtrise des flux migratoires.



"Nous ne devons pas essayer d'obtenir des solutions (sur les migrants) en versant des subsides allemands", a dit M. Söder en Autriche, cité par les médias allemands.



Furieux, le parti bavarois veut convoquer sur le sujet une grande réunion de la coalition gouvernementale, composée de la CDU, du parti démocrate-chrétien (CDU) d'Angela Merkel et des sociaux-démocrates.