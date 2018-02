Allemagne: en plein marasme, le SPD vote sur l'alliance avec Merkel

Le parti social-démocrate allemand a commencé mardi à consulter sa base sur le projet d'alliance avec Angela Merkel, alors qu'il traverse une crise sans précédent: il est désormais dépassé dans les sondages par l'extrême droite.



Les quelque 464.000 adhérents du plus vieux parti allemand doivent voter par courrier ou par internet pour décider si, oui ou non, ils donnent leur feu vert pour gouverner à nouveau avec les conservateurs de la chancelière après l'accord de coalition signé entre les deux camps.



Le résultat, qui sera connu le 4 mars, est crucial pour l'avenir de Mme Merkel, sortie victorieuse mais affaiblie des législatives du 24 septembre 2017 du fait d'un score décevant pour son parti démocrate-chrétien.



Un "non" serait synonyme d'instabilité pour la première économie européenne et de nouvelles élections appelées, au vu des sondages, à profiter surtout au parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD). (afp)