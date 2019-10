Allemagne : deux morts dans un attentat antisémite le jour de Yom Kippour

Deux personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées mercredi à Halle en Allemagne dans un attentat à l'arme à feu contre une synagogue en plein Yom Kippour, filmé par le tueur qui a publié la vidéo sur internet.



Cet assaut par un homme lourdement armé, habillé en treillis et portant un casque, rappelle dans son mode opératoire l'attentat contre deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars par un Australien d'extrême droite.



La chancelière Angela Merkel a dénoncé un "attentat" et s'est rendue dans la soirée en signe de solidarité à la grande synagogue de Berlin.



Son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer a lui parlé d'une "attaque antisémite" pour laquelle un sympathisant "d'extrême droite" est suspecté.



La police a indiqué avoir interpellé une personne mais mercredi soir il n'était toujours pas établi s'il s'agit ou non de l'auteur présumé.



Synagogue remplie



Le tireur a tenté en milieu de journée de pénétrer dans la synagogue du quartier Paulus, où étaient réunies, en ce jour de fête religieuse juive, "70 à 80 personnes", a indiqué le président de la communauté juive de Halle, Max Privorotzki.



"Nous avons vu à travers la caméra de notre synagogue qu'un agresseur lourdement armé, avec un casque en acier et un fusil, a tenté d'ouvrir nos portes", a-t-il témoigné.



N'y parvenant pas, il s'est ensuite éloigné et s'en est pris cette fois à un petit restaurant turc de kébabs. Il a d'abord lancé une grenade qui a explosé contre la porte avant de tirer à l'intérieur.



"L'homme a tiré au moins une fois, l'homme qui était assis derrière moi a dû mourir. Je me suis caché dans les toilettes et j'ai verrouillé la porte", a raconté un des clients, Conrad Rössler, sur la chaîne d'information NTV.



Sur une vidéo amateur reprise par de nombreux médias et montrant manifestement un extrait de l'assaut, un homme casqué, habillé en kaki et muni d'une ceinture de munitions, d'apparence calme, tire au fusil d'assaut en pleine rue, à proximité d'une voiture.



Il s'effondre ensuite, atteint manifestement par des tirs de la police, et reste quelques secondes à terre, avant de remonter dans le véhicule et de partir.



Vidéo de l'auteur



L'auteur présumé a lui-même filmé la fusillade et diffusé la vidéo sur une plateforme internet, a indiqué le site SITE, spécialisé dans la surveillance des organisations terroristes, qui dresse un parallèle avec une vidéo similaire filmée par l'auteur de l'attentat de Christchurch.



Dans cette vidéo de 35 minutes, également visionnée par l'AFP, cet homme, crâne rasé, le visage juvénile, se lance dans une diatribe antisémite. Il affirme en anglais notamment que "l'Holocauste n'a jamais existé" et considère que les Juifs sont à l'origine de tous les problèmes.



On le voit tenter d'entrer dans la synagogue en tirant dans la porte, puis abattre une passante dans le dos au hasard dans la rue.



Il essaie ensuite de poser un engin explosif artisanal dans une porte de l'édifice religieux, sans parvenir à le faire fonctionner. On le voit aussi tirer sur un client du restaurant turc à bout portant.



La sécurité a été renforcée devant les synagogues de plusieurs villes allemandes, dont Berlin, Leipzig et Dresde. Cette fusillade crée "un choc profond pour tous les Juifs en Allemagne", a réagi le président de la communauté juive allemande, Joseph Schuster.



"L'attentat terroriste contre la communauté de Halle en Allemagne pendant Kippour, le jour le plus sacré pour notre peuple, est une nouvelle expression de l'antisémitisme qui grandit en Europe", a pour sa part déploré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



Les États-unis, dont 10 ressortissants se trouvaient dans la synagogue, ont aussi condamné l'attaque, de même que le Parlement européen, qui a observé une minute de silence.

"RAF brune"



Cet attentat va relancer les craintes de résurgence de terrorisme d'extrême droite en Allemagne.



Il intervient quelques mois après le meurtre, en Hesse, de Walter Lübcke, un élu pro-migrants du parti conservateur de la chancelière Angela Merkel (CDU). Le principal suspect est un membre de la mouvance néonazie.



Cette affaire a créé une onde de choc dans le pays, où l'extrême droite bouleverse depuis 2013 le paysage politique. Elle a réveillé la crainte d'un terrorisme à l'image de celui du groupuscule néonazi NSU, responsable du meurtre d'une dizaine d'immigrés en Allemagne entre 2000 et 2007.



Outre les meurtres perpétrés par le NSU, il y a eu nombre de précédents violents, dont des attaques au couteau contre des élus pro-migrants.



L'Allemagne est confrontée à "une nouvelle RAF", une "RAF brune", selon le journal Süddeutsche Zeitung, en référence au groupe terroriste d'extrême gauche Fraction armée rouge, actif entre 1968 et 1998.