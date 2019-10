Allemagne : crash d'un avion de chasse américain, le pilote s'est éjecté

Un avion de chasse américain F-16, dont le pilote est parvenu à s'éjecter, s'est écrasé mardi dans la région allemande de Rhénanie-Palatinat (ouest), a annoncé l'armée de l'air allemande.



L'avion s'est écrasé, dans des circonstances encore inexpliquées, près de la commune de Zemmer, non loin de la ville de Trèves, a précisé la police locale dans un communiqué.



Il participait à un vol d'entraînement, a précisé l'ambassade américaine en Allemagne. Le pilote est parvenu à s'éjecter à temps et a été admis à l'hôpital pour des blessures sans gravité, selon l'ambassade, ajoutant qu'il n'y avait "pas eu de victimes au sol".



Mi-septembre, un F-16 de l'armée belge s'était écrasé dans l'ouest de la France. Ses deux pilotes avaient réussi à s'éjecter, un d'entre eux étant resté suspendu à une ligne haute tension par son parachute, avant d'être décroché.



En Allemagne, deux Eurofighter de l'armée de l'air s'étaient écrasés en juin après une collision en vol dans le nord-est du pays, tuant l'un des deux pilotes.



Moins d'une semaine plus tard, un pilote d'hélicoptère avait également trouvé la mort lors du crash de son engin près d'un centre de formation de l'armée allemande.



Le dernier crash d'un avion militaire américain en Allemagne remontait à 2015, lorsque l'un des chasseurs F-16 de la base de Spangdahlem s'est écrasé dans le nord de la Bavière, le pilote survivant là aussi après son éjection de l'avion.