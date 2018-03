Allemagne: Un pilote d'avion interpellé avant le décollage car il était ivre

L'homme de 40 ans, qui a été placé en détention provisoire, avait attiré l'attention d'un employé de l'aéroport en "raison d'une odeur d'alcool et d'une démarche incertaine". Celui-ci avait prévenu les autorités aéroportuaires et la police, selon un communiqué.



Des policiers qui ont pénétré dans le cockpit de l'avion sur le point de décoller pour Lisbonne ont également constaté "un fort état d'ébriété" et ont procédé à une prise de sang.



Le Parquet de Stuttgart a immédiatement suspendu la licence de vol du pilote portugais et fixé une caution de 10.000 euros pour sa libération.



Les autorités allemandes n'ont pas révélé le nom de la compagnie aérienne mais un vol de la compagnie portugaise TAP était prévu au départ de Stuttgart vendredi soir.



Le vol a été annulé et les 106 passagers ont été acheminés vers un hôtel, selon la même source.



afp