Allemagne: Robben va quitter le Bayern et envisage la retraite

L'attaquant néerlandais Arjen Robben, qui aura 35 ans en janvier, va quitter le Bayern Munich en juin et envisage de prendre sa retraite sportive dans la foulée, a-t-il annoncé lundi dans les colonnes du magazine allemand Kicker.



"C'est un fait. Bien sûr, c'est une décision importante, qu'on ne prend pas du jour au lendemain. C'est le bon moment (pour l'annoncer)", explique notamment l'international néerlandais (96 sélections, 37 buts).



"J'y ai beaucoup pensé et je suis heureux que ça sorte maintenant, pour les fans et pour le club aussi", ajoute Robben, qui vient de manquer les deux derniers matches du Bayern à cause d'un problème à une cuisse.



Robben pourrait faire son retour avec le Bayern face à ses compatriotes de l'Ajax, mercredi à Amsterdam, en Ligue des champions. Les deux clubs sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et le Bayern n'a besoin que d'un point mercredi pour remporter le Groupe E.



Les dirigeants du Bayern ont prévu de dégraisser l'équipe l'été prochain et de laisser partir Robben, même s'il a encore marqué deux superbes buts contre Benfica il y a 15 jours.



"Le match contre Benfica a confirmé que je peux encore jouer au plus haut niveau", se réjouit Robben, qui comprend le désir du club de "changer le visage de l'équipe".



"Je veux préparer mon avenir. Je suis tout simplement heureux et reconnaissant que tout soit clair pour les deux parties", ajoute la star néerlandaise. Il n'est pas encore certain de vouloir raccrocher définitivement les crampons en juin.



"Ce n'est pas entièrement clair, peut-être que je vais m'arrêter de jouer. Je dois juste attendre et voir quelles opportunités se présentent. Si des propositions arrivent, tant mieux, je les examinerai à 100%. Mais s'il n'y a aucune offre idéale, ce sera le moment (d'arrêter)", ajoute Robben.



"J'ai trois enfants et ils ont le droit d'être heureux, donc je ne vais pas forcément aller jouer en Chine ou dans le désert", sourit l'attaquant des "Oranje", pour qui "la famille joue un rôle important dans chaque décision".



Après avoir porté les maillots de Chelsea et du Real Madrid, Robben est arrivé au Bayern au début de la saison 2009/2010, obtenant aussitôt le titre de meilleur joueur de Bundesliga.



Le point d'orgue de sa décennie passée au Bayern est forcément son but victorieux en finale de la Ligue des champions 2013, à Wembley, face au Borussia Dortmund (2-1). Il a remporté 19 trophées avec le géant bavarois, dont sept titres de champion d'Allemagne.