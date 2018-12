All Star Game: les Français sacrés à la grand-messe du basket

C'est devenu une habitude, la sélection française a surclassé samedi celle des meilleurs joueurs étrangers du championnat de France (153-147) lors de la grand-messe du basket tricolore: le spectaculaire All Star Game à Paris-Bercy, qui n'a échappé qu'une fois aux Français sur les cinq dernières années.



Portés par l'ailier de Nanterre Lahaou Konaté désigné MVP du match, les Français reviennent à hauteur des étrangers au nombre total de victoires depuis la création en France de ce match de gala avec 14 victoires pour chaque sélection.



Les 33 points empilés par Konaté dès sa première sélection pour le match des étoiles n'ont pas été la seule attraction de cette soirée à l'américaine commentée - forcément - par George Eddy et son accent d'outre-Atlantique.



Le concours de dunks, orphelin de l'aérien D.J. Stevens, a couronné un joueur de Pro B, Kevin Harley (Poitiers) 4e l'année dernière, qui a survolé l'épreuve.



Dunks et alley-oops à foison, le match a aussi été le théâtre de quelques gestes sensationnels: les spectateurs de Bercy, plein à craquer, retiendront certainement en rentrant à la maison les smashs aériens de Paul Lacombe ou ce tir à 12 mètres réussi par le meilleur marqueur du championnat, Devin Ebanks, lors du deuxième quart-temps.



Un bijou qui aurait pu être aussitôt effacé des mémoires une poignée de secondes plus tard quand Justin Robinson a réussi un tir depuis sa propre raquette, malheureusement juste après le buzzer.



Les Français avaient pris les devants en s'offrant jusqu'à 11 points d'avance mais ont vite été rejoints pour finir le premier quart-temps à 41-41, ménageant le suspense jusqu'à la fin de la rencontre.



Entre deux pitreries des mascottes des Chicago Bulls ou des Cavaliers de Cleveland, dépêchés pour l'occasion à Paris, et un tir à 100.000 euros qui a frôlé les filets, le public de Paris-Bercy a pu se régaler d'une autre attraction de ce match de gala: le meneur de Villeurbanne Theo Maledon, plus jeune joueur sélectionné pour le All Star Game depuis sa création.



A 17 ans et demi, Maledon marche dans les pas des géants du basket français Tony Parker et Antoine Rigaudeau, tous deux sélectionnés à plus de 18 ans.



Également en lice au concours des meneurs, récompensant l'habileté au dribble, à la passe et au tir, la pépite de l'Asvel n'a pas été couronnée. C'est le meneur de poche de Chalon-sur-Saône Justin Robinson qui succède au triple tenant du titre Benjamin Sene, absent sur blessure. Au concours à trois points, Bastien Pinault (Chalon-sur-Saône), l'a emporté au "golden rack" au bout du suspense.