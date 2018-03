Algérie: un véhicule fonce dans la foule à Blida, au moins quatre morts

Une voiture utilitaire a foncé dans la foule de manière anarchique faisant plusieurs morts et blessés, selon la protection civile algérienne, qui précise que le conducteur a été retrouvé évanoui dans son véhicule.



D'après les résultats de l'enquête préliminaire diligentée pour déterminer les causes à l'origine de l'accident survenu dans la commune de Bougherra à l'est de Blida, le chauffeur avait perdu le contrôle de son véhicule "suite à un malaise".



Les autorités algériennes ont souligné de leur côté que le chauffeur souffrant de plusieurs maladies chroniques (hypertension artérielle et diabète), a eu un malaise qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule fauchant sur son passage plusieurs passants".



Quelque 2.913 personnes ont trouvé la mort et 18.175 autres ont été blessées dans 10.505 accidents de la route survenus en 2017 en Algérie.