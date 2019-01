Algérie : un général à la retraite candidat à la présidentielle

Promu général en 2000, M. Ghediri, 64 ans, a été directeur des ressources humaines du ministère de la Défense pendant une dizaine d'années jusqu'à sa retraite en 2015.



Vendredi, la présidence de la République a fixé l'élection présidentielle au 18 avril.



M. Ghediri a dit, dans communiqué, vouloir "une remise en cause, sans tabous, de l'ordre établi", et précisé s'inscrire "dans le cadre d'un projet novateur".



"Le clanisme et la prédation ont érigé le régime politique en oligarchie", a-t-il dénoncé. "Face à cette situation qui menace l'existence et la cohésion nationales, un sursaut salutaire est possible", a-t-il promis.



Le général s'est récemment fait remarquer par des déclarations dans la presse qui lui ont valu une sévère mise en garde du ministère de la Défense, qui a souligné l'obligation de réserve à laquelle sont astreints les militaires.



Le mandat du président Bouteflika, à la tête de l'Algérie depuis 1999, expire le 28 avril prochain. Son camp l'appelle depuis plusieurs mois à se représenter pour un cinquième mandat, mais M. Bouteflika, 81 ans, n'a pour l'heure pas fait part de ses intentions. Il a jusqu'au 4 mars pour le faire.