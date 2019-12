Algérie : un an de prison requis contre le PDG du plus grand groupe privé

Le parquet a requis mardi un an de prison ferme à l'encontre du PDG du groupe Cevital, première entreprise privée d'Algérie, Issad Rebrab, poursuivi devant un tribunal d'Alger pour infractions fiscales, bancaires et douanières, selon l'agence officielle APS.



Lors du procès qui a débuté dans la matinée, le parquet a également requis une amende équivalente au double de la valeur de la machine de purification d'eau, au centre de l'affaire.



Dans cette affaire examinée par le tribunal de Sidi M'hamed, M. Rebrab, arrêté en avril, est jugé avec deux entreprises, Evcon, une filiale du groupe Cevital et l'établissement bancaire jordanien The Housing Bank for trade and finance (HBTF), a indiqué APS.



Ils sont poursuivis pour "infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger", "faux et usage de faux" et "fausse déclaration douanière".



Une demande des avocats afin de visionner une vidéo sur la machine de purification d'eau, au centre de l'affaire, a été rejetée par le tribunal pour manque d'expertise en la matière, selon la même source.



M. Rebrab a nié tous les faits qui lui sont reprochés, refusant de reconnaître "l'expertise réalisée sur les équipements importés de l'étranger et objet de la fausse déclaration douanière", selon l'APS.



La juge a estimé que l'expertise avait démontré la véritable valeur de ces équipements qui est bien en deçà de celle mentionnée dans la déclaration douanière.



Selon la télévision privée Al Hayet TV, le juge a, à plusieurs reprises, demandé à M. Rebrab de fournier les documents qui prouvent ses déclarations.



Le juge a indiqué que ce sont les douanes sud-coréennes, d'où est parti l'équipement, qui ont averti les autorités algériennes quant à la surfacturation, selon Al Hayet TV.



M. Rebrab, 74 ans, a fondé en 1998 le conglomérat Cevital qui revendique 18.000 salariés sur trois continents, dans l'agroalimentaire, le BTP, la sidérurgie, la distribution, l'électronique ou encore l'électroménager.



Le magazine Forbes estime sa fortune à 3,8 milliards de dollars, la 1re d'Algérie et la 6e d'Afrique.



Depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, sous la pression d'un mouvement de contestation populaire, la justice a ouvert des enquêtes contre plusieurs hommes d'affaires liés à l'ancien clan présidentiel.



Propriétaire en Algérie du quotidien francophone Liberté, Cevital a notamment racheté en France le groupe électroménager Brandt (marques Brandt, De Dietrich, Sauter et Vedette) et le fabricant de portes et fenêtres Oxxo, basé en Saône-et-Loire. Le groupe a également un important projet d'usine de traitement de l'eau dans les Ardennes (nord-est).



En Italie, Cevital avait racheté en 2015 les aciéries de Piombino (ex-Lucchini) avant d'être contraint par le gouvernement italien, qui l'accusait de n'avoir pas honoré ses engagements, de les céder en 2018 à l'Indien JSW Steel.