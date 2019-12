Algérie: report au 4 décembre du procès des anciens Premier ministres Sellal et Ouyahia

Le procès des anciens Premiers ministres Sellal et Ahmed Ouyahia, ainsi que de plusieurs ministres et hommes d'affaires, ouvert lundi au tribunal de Sidi M’hamed à Alger, a été reporté au 4 décembre courant.



Le procès a été reporté à la demande de la défense en raison des conditions d’organisation qui «ne sont pas adéquates». Une foule nombreuse s’est amassée à l’intérieur du tribunal et devant la salle d’audience, rendant le déroulement du procès très difficile.



L’un des avocats, Amine Ladjal, a évoqué «la mauvaise organisation et l’exiguïté de la salle du tribunal pour contenir la foule nombreuse venue assister au procès».



Il s’agit d’un méga-procès avec à la barre deux anciens Premiers ministres, trois anciens ministres, un ex-wali, quatre hommes d’affaires comptant parmi les plus puissants du pays, en plus de nombreux cadres de l’administration centrale et locale.



Pour rappel, plusieurs hauts responsables algériens ont été démis de leurs fonctions ou déférés devant la justice algérienne qui avait, ces derniers mois, ouvert une série d'enquêtes sur des faits présumés de corruption visant des hommes politiques et d'affaires accusés d'avoir profité de leurs liens privilégiés avec l'entourage de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika.



C’est dans ce cadre que Saïd Bouteflika, frère de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika, les généraux Toufik et Bachir Tartag et la Secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune ont récemment été condamnés par le tribunal de Blida pour «atteinte à l’autorité de l’Armée» et «complot contre l’autorité de l’Etat».



Le Parquet général de la Cour d’Alger avait, ces derniers mois, transmis au procureur général de la Cour suprême le dossier d’enquête instruite par la police judiciaire de la Gendarmerie nationale d’Alger pour des faits à caractère pénal, à l’encontre de plusieurs ex-hauts responsables.