Algérie: rare apparition publique du président Bouteflika (vidéo)

M. Bouteflika, 81 ans, a dévoilé, en fauteuil roulant et costume trois pièces, une plaque inaugurale à l'entrée de la mosquée Ketchaoua d'Alger, qui rouvre au public après trois ans de rénovation.



Le président algérien a salué de la main droite la foule qui attendait son arrivée, massée devant cette mosquée, fermée depuis 2008, après avoir été abîmée par un puissant séisme cinq ans auparavant.



Cette mosquée, devenue église et cathédrale durant la colonisation française, a été rénovée grâce à un financement du gouvernement turc de quelque sept millions d'euros. Le bâtiment aux racines ottomanes, constitue un patrimoine commun aux deux pays.



M. Bouteflika a ensuite inauguré une extension du métro d'Alger reliant La Grande Poste, au centre de la capitale, à l'emblématique Place des Martyrs, au coeur de la vieille ville.



Le président Bouteflika a été élu pour un 4e mandat en 2014, un an après un AVC qui l'avait conduit à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris où il avait séjourné plus de deux mois.



A la tête de l'Algérie depuis 19 ans, M. Bouteflika, est apparu rarement en public ces dernières années et son état de santé fait l'objet de régulières spéculations.



L'apparition du président algérien intervient alors que le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a demandé à M. Bouteflika de se présenter à un 5e mandat à la tête de l'Etat lors de la présidentielle prévue en 2019.



Cette demande a été formulée samedi lors d'une réunion rassemblant notamment des parlementaires et des ministres issus du FLN, dont M. Bouteflika est le président d'honneur.



"Au nom de tous les militants du parti du FLN, au nombre de 700.000, et au nom de ses partisans et ses sympathisants, je m'engage en tant que secrétaire général à transmettre au président de la République les souhaits et le désir des militants de le voir poursuivre son oeuvre", a déclaré M. Ould Abbès, cité par l'agence APS.