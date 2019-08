Algérie: nomination d'un nouveau directeur de l'agence officielle APS

M. Beldi était directeur de l'Information au sein de l'agence avant sa nomination. Il remplace Abdelhamid Kacha, limogé après près de neuf ans à la tête de l'APS, a ajouté la télévision, sans autres précisions.



M. Bensaleh a également nommé Kheireddine Abadli comme nouveau directeur général de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ( ARPT). Quatre membres de l'ARPT ont été limogés et trois autres ont été nommés à cette instance.



Fin mai, M. Bensalah avait procédé à des changements à la tête de la télévision algérienne, nommant le journaliste Salim Rebahi au poste de directeur général de la télévision nationale.



L'Algérie est le théâtre depuis le 22 février d'un mouvement de contestation sans précédent qui a poussé le président Abdelaziz Bouteflika à la démission après 20 ans au pouvoir.



Ces manifestations massives ont permis aux journalistes algériens, notamment de médias publics, de faire reculer la censure mais le travail de la presse reste compliqué et sous pression.