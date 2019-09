Algérie : mise en garde de l'armée contre toute "entrave" à la présidentielle

L'homme fort d'Algérie, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, a mis en garde jeudi contre toute "entrave" à la présidentielle fixée au 12 décembre, une élection rejetée par la contestation qui réclame le départ du "système" au pouvoir depuis deux décennies.



Cette mise en garde est intervenue à la veille de nouvelles manifestations pour un 32e vendredi consécutif de mobilisation contre le pouvoir.



Déclenchée en février, la contestation, qui a poussé le président Abdelaziz Bouteflika à démissionner début avril, réclame toujours le départ de l'ensemble du système au pouvoir avant tout scrutin, dont celui du général Gaïd Salah, un ex-fidèle de M. Bouteflika.



Une présidentielle prévue début juillet a été annulée, faute de candidats. Et en dépit du refus persistant de la contestation, le pouvoir intérimaire a annoncé le 15 septembre une nouvelle présidentielle le 12 décembre, conformément au souhait de M. Gaïd Salah, devenu le véritable l'homme fort du pays depuis le départ de M. Bouteflika.



"Le haut commandement de l'armée va prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens d'exercer leur droit électoral (...) dans les meilleures conditions sécuritaires", a déclaré le général Gaïd Salah.



Il a dénoncé "la horde qui tente par tous les moyens d'entraver ce processus électoral", dans un discours prononcé dans une caserne militaire à Béchar (sud-ouest) et publié sur le site du ministère de la Défense.



"Tous ceux qui se mettront en travers de cette solution constitutionnelle (...) ou qui oeuvrent à faire obstacle à ce processus national vital, sous quelque forme que ce soit, trouveront une sanction juste et rigoureuse, voire dissuasive, conformément à la loi", a-t-il averti.



"Le peuple veut renverser Gaïd Salah", "Mettez-nous tous en prison", "Le peuple ne s'arrêtera pas", avaient scandé les manifestants vendredi dernier, après l'annonce d'une date pour la présidentielle.