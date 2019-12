Algérie: les résultats définitifs de la présidentielle annoncés entre le 16 et le 25 décembre (Commission)

Les résultats définitifs de l'élection présidentielle en Algérie, qui s’est déroulée jeudi, seront annoncés par le Conseil constitutionnel durant la période s’étalant entre le 16 et le 25 décembre courant, a indiqué l’Autorité Nationale Indépendante des Elections (ANIE).



Dans un communiqué, la même source précise que "si aucun des cinq candidats n'a obtenu plus de 50%, un deuxième tour de vote entre les premiers et le deuxième candidat aura lieu entre le 31 décembre et le 9 janvier 2020".



Les opérations de vote ont pris fin à 19H00 locale au niveau des 61.014 bureaux de vote répartis à travers le territoire national.



Près de 24,5 millions d’Algériens étaient appelés à élire le successeur d'Abdelaziz Bouteflika parmi cinq candidats, dans une atmosphère très tendue marquée par des protestations sociales qui durent depuis le 22 février dernier.



En course pour la magistrature suprême du pays figurent l’ancien Premier ministre et président du parti "Talaie el Hourriyet", Ali Benflis, l’ancien chef de gouvernement, "Abdelmadjid Tebboune", l’ancien ministre de la Culture et actuel secrétaire général par intérim du Rassemblement National Démocratique (RND), Azzedine Mihoubi, l'ancien ministre de Tourisme et président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina et le président du parti "Front Al-Moustakbel", Abdelaziz Belaid.



Le taux de participation à ce scrutin a atteint 33,06% à 17h00 (16H GMT), selon le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.