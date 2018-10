Algérie: les députés appelés à remplacer le président de l'Assemblée qui refuse de partir

Après avoir dénoncé au cours du weekend une procédure "illégale", Saïd Bouhadja le président en exercice de l'Assemblée populaire nationale (APN), chambre basse du Parlement, a affirmé mardi au site d'information TSA (Tout sur l'Algérie) qu'il "resterait le président légitime de l'APN", en dépit de cette élection.



Cinq partis dont le Front de libération nationale (FLN) du chef de l'Etat Abdelaziz Bouteflika et le Rassemblement national démocratique (RND) du Premier ministre Ahmed Ouyahia, détenteurs à eux deux de la majorité absolue des 462 députés, réclament depuis fin septembre le départ de M. Bouhadja, l'accusant notamment de "mauvaise gestion".



M. Ouyahia et Djamel Ould Abbès, secrétaire général du FLN dont est membre M. Bouhadja, lui ont également intimé publiquement de démissionner.



Elu au perchoir de la nouvelle APN au lendemain des législatives de mai 2017, celui-ci s'y oppose, rappelant que la Constitution indique que "le président de l'APN est élu pour la durée de la législature" et que les textes ne prévoient aucune procédure de destitution.



Mi-octobre, le bureau de l'APN a saisi la Commission juridique qui a confirmé la "vacance" du poste, arguant de "l'incapacité" de M. Bouhadja à "assurer ses fonctions, du fait de son désaccord avec les députés et son refus de démissionner".



Une séance plénière de l'Assemblée sera donc mercredi "consacrée à l'adoption" des conclusions de la Commission sur "la constatation de la vacance du poste de président de l'APN" puis à "l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée", a indiqué mardi l'Assemblée dans un communiqué.



Le FLN a annoncé mardi avoir désigné le chef de son groupe parlementaire, Mouad Bouchareb, comme candidat au perchoir. Celui-ci a reçu le soutien du RND et est donc assuré d'être élu.



Le 16 octobre, quelque 200 députés de la majorité s'étaient réunis devant l'entrée de l'APN et en avaient cadenassé la porte, pour interdire l'accès du bâtiment à M. Bouhadja. Celui-ci ne s'était pas rendu à l'Assemblée.



Plusieurs partis d'opposition s'étaient insurgés contre le procédé, dénonçant une atteinte aux institutions.



Plusieurs groupes parlementaires d'opposition ont annoncé leur intention de boycotter la séance de mercredi.



"Il est hors de question d'accepter cette démarche", a déclaré à l'AFP Athmane Mazouz, député du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD, 9 députés), dénonçant une "destitution violente".



Les 11 députés du Parti des travailleurs (PT) boycotteront également la séance: "Nous ne sommes ni avec Bouhadja ni contre lui, cette crise nous ne concerne pas", a expliqué à l'AFP Djelloul Djoudi président du groupe PT.