Algérie: le parti du Premier ministre espère une candidature Bouteflika à la présidentielle

Au pouvoir depuis 1999, le président Bouteflika, 81 ans et affaibli, est pressé depuis plusieurs mois par son camp - dont le RND - de briguer un 5e mandat, mais n'a toujours pas fait part de ses intentions, à un mois de la clôture des candidatures.



"Pour certains, l'avenir est dans le changement pour le changement. Pour nous au RND, l'avenir est dans la continuité (...) Voilà pourquoi, nous attendons avec une forte espérance l'annonce de la candidature du président Bouteflika" à la présidentielle, a déclaré M. Ouyahia à l'ouverture du conseil national de son parti.



Secrétaire général du RND, M. Ouyahia, nommé en août 2017 Premier ministre de M. Bouteflika pour la 3e fois depuis 2003, a salué le bilan du quinquennat écoulé, estimant "l'avenir prometteur".



Les candidats à la présidentielle du 18 avril ont jusqu'au 3 mars minuit (23H00 GMT) pour déposer leur dossier de candidature.



Dans une interview à TSA Arabi, édition en arabe du site d'information TSA (Tout sur l'Algérie), le porte-parole du RND, Seddik Chihab, a indiqué que le chef de l'Etat annoncerait sa décision "probablement au cours de la première semaine du mois de février".



Il a également balayé les critiques sur la santé du président, qui souffre des séquelles d'un AVC survenu en 2013, estimant qu'elle n'était pas un obstacle à un 5e mandat.



"Nous savons tous que l'état de santé du président Bouteflika n'est plus le même que lors des précédents scrutins. Mais depuis l'élection de 2014, nous n'avons pas remarqué que sa maladie constituait un obstacle à l' accomplissement de ses prérogatives constitutionnelles", a-t-il expliqué.



"De quelle vacance parlent-ils?", ceux qui affirment que le chef de l'Etat n'est plus aux commandes, a-t-il poursuivi, "le président nomme, révoque, préside le Conseil des ministres et signe les lois. Les institutions de l'État fonctionnent et jouent leur rôle."



Le président Bouteflika est apparu pour la dernière fois en public le 1er novembre dernier, puis à la télévision d'Etat le 27 décembre à l'occasion d'un Conseil des ministres.