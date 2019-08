Algérie: le directeur général de la Sûreté nationale limogé

Le chef de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) Abdelkader Kara Bouhadba a été limogé samedi en Algérie, moins de sept mois après sa nomination, a annoncé la présidence.



Le président par intérim Abdelkader Bensalah "a nommé Kalifa Ounissi" en remplacement de M. Kara Bouhadba, selon un communiqué de la présidence diffusé par la télévision d'Etat.



Aucun motif officiel n'a été donné à ce changement à la tête de la DGSN, qui chapeaute les différents services de police.



Mais ce limogeage intervient quelques heures après la démission de la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, au surlendemain de la mort de cinq jeunes dans une bousculade à l'entrée d'un concert du rappeur Soolking à Alger.



Une source de sécurité a affirmé à l'AFP que le limogeage de M. Kara Bouhadba, nommé en février, était "lié au concert de Soolking".



De nombreux internautes ont notamment mis en cause une défaillance des services de sécurité après la bousculade devant le Stade du 20-Août --l'un des plus anciens du pays-- où avait débuté le concert.



Le parquet d'Alger a annoncé l'ouverture d'une enquête devant "déterminer les responsabilités et les circonstances de cet accident".