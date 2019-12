Algérie : "la France n'a qu'un souhait, la poursuite de la transition démocratique" (Le Drian)

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a souligné dimanche que la France n'avait qu'un "souhait" après l'élection du président Abdelmadjid Tebboune en Algérie, la "poursuite de la transition démocratique" initiée par le mouvement de contestation populaire "Hirak".



"Nous avons constaté et pris acte de la victoire de M. Tebboune", a-t-il déclaré dans l'émission "Questions politiques" sur la radio France Inter.



"C'est l'interlocuteur" de la France, a ajouté Jean-Yves Le Drian. "A partir de ce moment-là, nous disons +Il y a un processus en cours+. On constate aussi qu'il y a un mouvement social important. Il importe de faire en sorte que dans ce moment crucial le dialogue soit poursuivi".



L'Algérie est secouée depuis février par une contestation antirégime massive qui a obtenu la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril et rejette l'élection de son successeur jeudi.



"La France n'a qu'un souhait, et ce n'est pas du tout un souhait diplomatique, c'est que la poursuite de la transition démocratique puisse se faire, dans le respect de la souveraineté algérienne", a relevé le ministre français des Affaires étrangères.



"Nous pensons que l'Algérie vit un moment crucial et qu'elle passe à une nouvelle phase de son histoire", a-t-il souligné.



Emmanuel Macron avait appelé vendredi les autorités à engager un "dialogue" avec le peuple algérien, sur fond de contestation populaire inédite dans ce pays depuis l'indépendance en 1962.



Face à une Algérie en pleine ébullition, la France, liée par une relation étroite et tumultueuse avec son ancienne colonie, est restée jusqu'ici très prudente, voire mutique, sur les turbulences algériennes.



Si elle tient des propos qui semblent aller dans le sens du pouvoir, elle est rejetée par la rue et si elle fait le contraire, le pouvoir l'accuse d'ingérence et accuse la contestation d'être manipulée par l'étranger, relève un fin connaisseur de la région.