Algérie: «humiliés» par les propos de Bensalah à Poutine, les Algériens en masse dans la rue

Cinq autres candidats ont aussi pris rendez-vous avec l’Anie d’ici l’expiration du délai de dépôt des candidatures, qui expire samedi à minuit (23H00 GMT), selon l’institution.



Ancien ministre de M. Bouteflika, Azzedine Mihoubi a été le premier, mercredi, à déposer sa candidature au nom du Rassemblement national démocratique (RND), qui fut l’un des principaux soutiens du chef de l’Etat jusqu’à sa chute.



Azzedine Mihoubi en a pris la tête après l’incarcération du très impopulaire Ahmed Ouyahia, trois fois Premier ministre de M. Bouteflika et visé par des enquêtes pour corruption présumée.



L’islamiste Abdelkader Bengrina, ancien ministre, a déposé sa candidature le lendemain, au nom d’El-Bina. Ce petit parti est membre d’une coalition islamiste, dont l’un des membres a été élu en septembre à la présidence de l’Assemblée nationale, grâce aux voix du RND et du Front de libération nationale (FLN) de M. Bouteflika, détenteurs de la majorité absolue.



«Humiliation»



Vendredi, les manifestants ont troqué la cible habituelle de leurs slogans --l’omniprésent général Gaïd Salah-- par l’effacé Abdelkader Bensalah.



Diffusées par la chaîne RT (ex-Russia Today), ses déclarations au président Vladimir Poutine, qu’il «tient à rassurer» sur la situation «sous contrôle» en Algérie et qui minimisent l’ampleur de la contestation, ont enflammé les réseaux sociaux algériens et le «Hirak».



«Les propos de Bensalah devant Poutine ont été ressentis comme une humiliation du Peuple et de l’Algérie», explique Saïd Salhi, de la LADDH.



Sur les réseaux sociaux, le mot «humiliation» revenait en boucle et les internautes rappelaient celle déjà ressentie face à l’entêtement de M. Bouteflika, octogénaire et affaibli par la maladie, à se représenter, ce qui avait déclenché les premières manifestations.



Vendredi, d’importants rassemblements se déroulent également dans plusieurs autres villes du pays, selon les témoignages et images postés sur les réseaux sociaux.



Comme à Alger, les manifestants réclament en outre la libération de la centaine de «détenus d’opinion», manifestants, militants ou journalistes, incarcérés depuis juin pour des faits liés au «Hirak».



Arrêtés respectivement mercredi et jeudi, le rédacteur en chef d’un quotidien local, Mustapha Bendjama, et un militant de la LADDH, Kadour Chouicha, ont été relâchés jeudi.