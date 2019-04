Algérie : foule immense dans les rues du centre d'Alger

Une foule immense remplit à nouveau sur plusieurs kilomètres les rues du centre d'Alger, pour un 9e vendredi consécutif de manifestations réclamant le départ du pouvoir de l'ensemble de l'appareil hérité du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a constaté une journaliste de l'AFP.



Des cortèges massifs sont également signalés dans le reste du pays, notamment à Oran (ouest), Constantine et Annaba (est), les plus importantes villes d'Algérie après la capitale, selon des journalistes locaux et la télévision nationale.



Les rassemblements de vendredi interviennent après la démission dans la semaine d'un nouveau cacique du régime, Tayeb Belaiz, président du Conseil constitutionnel.



Avec Abdelkader Bensalah, président de la Chambre haute propulsé chef de l'Etat par intérim, et le Premier ministre Noureddine Bedoui, Tayeb Belaiz était l'un des "3B", membres du premier cercle autour de M. Bouteflika, dont la contestation exige désormais le départ.