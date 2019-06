Algérie/football: le président par intérim absent de la finale de la Coupe

Le président par intérim algérien Abdelkader Bensalah et le Premier ministre Noureddine Bedoui, contestés par la rue, n'ont pas assisté samedi à la finale de la Coupe d'Algérie de football, une première depuis plusieurs décennies, ont rapporté les médias locaux.



Cette finale a opposé dans un stade de Blida, à 45 km à l'ouest d'Alger, le CR Belouizdad à la JSM Béjaia et a été marquée par l'absence du chef de l'Etat et du Premier ministre, dans un contexte de contestation inédite secouant l'Algérie depuis le 22 février.



D'après des médias locaux, c'est la première fois depuis le lancement en 1962 de cette compétition qu'un président ou un Premier ministre brillent par leur absence.



La finale a été remportée 2 à 0 par le CR Belouizdad et en l'absence de MM. Bensalah et Bedoui, le ministre de la Jeunesse et des Sports Raouf Bernaoui a remis le trophée au vainqueur, selon des images diffusées par la télévision d'Etat.



Des actes de vandalisme et de violences entre les supporters des deux clubs ont par ailleurs eu lieu avant le début de la rencontre, a rapporté le site Tout sur l'Algérie (TSA).



Des projectiles ont été jetés en direction de la tribune officielle, contraignant les forces de sécurité à évacuer temporairement le ministre de la Jeunesse et des Sports et d'autres responsables présents, selon des sites d'informations.



Vendredi, des milliers d'Algériens ont de nouveau manifesté pour un 16e vendredi consécutif, criant "Dégagez!" à l'attention d'Abdelkader Bensalah et du général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée devenu de facto l'homme fort du pays depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika, le 2 avril, sous la pression de la rue et de l'armée.