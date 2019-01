Algérie : décès d'un producteur ayant tenté de s'immoler par le feu

Le 7 janvier, Youcef Goucem, producteur de télévision, s'était aspergé d'un liquide inflammable avant d'y mettre le feu, dans le hall de la chaîne privée algérienne Dzaïr TV, à qui, selon ses proches, il réclamait en vain le paiement de factures liées à un feuilleton diffusé en 2017.



Son geste avait provoqué un vif émoi en Algérie, surtout dans le milieu du cinéma et de la télévision, une centaine de professionnels -producteurs, réalisateurs, acteurs, techniciens... - dénonçant les multiples obstacles, facteurs "d'anxiété", rencontrés dans leur activité.



"Mon père est mort ce matin à l'hôpital de Douéra, à Alger. Il venait d'avoir 61 ans", a déclaré son fils Yacine Goucem à l'AFP. "Je lui avais rendu visite lundi. Il se portait plutôt bien et ses médecins avaient assuré qu'il répondait bien au traitement".



Après le terrible geste de M. Goucem, Dzaïr TV, propriété du patron des patrons algériens, Ali Haddad, PDG de la plus importante société algérienne de travaux publics et réputé proche du cercle présidentiel, avait regretté dans un communiqué un "différend commercial qui, malheureusement, a tourné au drame".



Lorsqu'il a tenté de s'immoler par le feu, M. Goucem sortait d'un entretien avec le nouveau directeur général de la chaîne qui l'avait "rassuré quant à la prise en charge de sa requête et son traitement avec les services de l'administration, le lendemain", selon Dzaïr TV.