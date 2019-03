Algérie: armée et peuple partagent "les mêmes valeurs", selon le chef état major

Le chef d'Etat-Major de l’Armée algérienne, le général Ahmed Gaid Salah, a déclaré dimanche, que l'Armée nationale populaire (ANP) et le peuple «partagent tous les fondements d’une vision unique du futur de l’Algérie.



« Le peuple a su et sait comment sauvegarder sa patrie. Il n’y a aucun doute que l’Algérie est chanceuse de son peuple et l’armée aussi », a déclaré le chef de l’état-major de l’ANP, à l’Ecole Nationale Préparatoire aux Etudes d’Ingéniorat de Rouiba à l’est d’Alger."



Dans ce discours plus conciliant que ceux prononcés depuis le début d'une contestation inédite contre le président Abdelaziz Bouteflika, le général loue le "lien fort et vital unissant le peuple algérien à son armée", ajoutant que "le peuple qui a puisé, par le passé, dans la force de son identité et en a fait une arme infaillible avec laquelle il a enlacé sa révolution de libération et s’est rallié à l’Armée de Libération Nationale."



Le président Bouteflika est rentré dimanche après-midi en Algérie, après deux semaines d'hospitalisation en Suisse pour des "examens médicaux périodiques".



Des milliers d'Algériens manifestent en Algérie, en Europe et au Canada contre le 5e mandat.



