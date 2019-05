Algérie : Saïd Bouteflika et les généraux Toufik et Tartag auraient été arrêtés, selon Ennahar TV

Selon l'agence Reuters citant la chaîne privée algérienne Ennahar TV, trois pontes viendraient d'être arrêtés en Algérie. Il s'agirait de Saïd Bouteflika, influent frère et conseiller de l'ex-président, du général Médiène, dit «Toufik», et du général Tartag.



