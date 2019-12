Algérie : Sabri Boukadoum nommé Premier ministre par intérim

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui a pris officiellement jeudi ses fonctions après avoir prêté serment, a nommé le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, Premier ministre par intérim, et mis fin aux fonctions de Salah Eddine Dahmoune en sa qualité de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.



Selon un communiqué de la Présidence algérienne, M. Tebboune a chargé les autres membres de l'actuel Gouvernement de poursuivre leurs missions de gestion des affaires courantes.



Le président algérien a également décidé de charger Kamel Beldjoud, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville d'assurer les missions de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire par intérim, précise-t-on de même source.



Lundi dernier, le Conseil constitutionnel algérien avait proclamé M. Abdelmadjid Tebboune président, suite à sa victoire à la présidentielle du 12 décembre avec 58,13% des suffrages exprimés.