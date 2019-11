Algérie : Rachid Hachichi, le PDG de "Sonatrach", limogé

M. Hachichi avait été nommé à ce poste le 23 avril dernier par le Président Abdelkader Bensalah en remplacement d'Abdelmoumen Ould Kaddour, à la tête depuis 2017 de Sonatrach, groupe détenu à 100% par l'Etat.



Le nouveau PDG Chikhi est géologue de formation et occupait en 2018 le poste de directeur des partenariats du groupe.



Les députés algériens ont adopté, jeudi, un projet de loi visant à assouplir et simplifier le régime juridique et fiscal du secteur des hydrocarbures pour attirer les investisseurs étrangers.